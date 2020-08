Uważają rząd za grupę przestępczą, Covid19 za metodę kontroli, a sami budują Nowy System

Mimo sporej ilości fanów i członków ruchu, informacji o nim nie znajdziemy nigdzie poza jego oficjalnymi kanałami komunikacji. Milczy na ten temat każde możliwe medium, a także wszyscy publicyści. Przyglądając się działalności NEOSu nieco wnikliwiej, znajdziemy m.in. protest przeciwko cenzurze prewencyjnej pod TVP i PAP z 12 stycznia 2020 roku, gdzie twórca Nowego Systemu wystąpił razem z Posłem Robertem Majką, dr. Hubertem Czerniakiem, i red. Piotrem Korczarowskim, którzy przedstawili jak wygląda od 30 lat łamanie prawa prasowego i konstytucji w Polsce.

Przedstawiciele idei NEOS mimo, ze nie są formalnie politykami, to uczestniczą w pracach grup i komisji sejmowych nad polskim smart city, zasobami naturalnymi i prawem telekomunikacyjnym. Publikują zapisy tych spotkań na swoich kanałach, a także relacjonują przyjmowanie prawa, które dotyczy zmian środowiska naturalnego w Polsce, a także przewłaszczeń na rzecz zagranicznych podmiotów liczonych w setkach miliardów złotych. Podkreślają konsekwentnie, że jest stosowana cenzura, a obecne media są pośrednio kontrolowane przez władzę, korporacje, sektor finansowy i służby innych państw.

NEOS wg. informacji podanych na stronie liczy już 7 tys. członków. Kanał na Youtube subskrybuje 60 tys. osób, a na komunikatorze Discord zalogowanych jest 3 tysiące osób. To mniej niż PiS, który liczy wg. danych Wikipedii 40 tys. członków, ale już więcej niż Razem, które chwali się liczbą 2.5 tys. członków, czy partia Wolność, która zrzeszyła 850 członków. Czy ruch oparty o ideę tworzenia Nowego Państwa w sieci bez wchodzenia w legislację korporacyjnych-bankowych rządów ma szansę powodzenia?

Wg. założyciela, NEOS nie potrzebuje większości parlamentarnej, ponieważ nie bierze udziału w procesie fasadowej demokracji, którą uważa za ustawkę służb i korporacji. "Liczba 300 tys. członków wystarczy, by wywierać wpływ na polskie sprawy, a także stworzyć struktury społeczne i ekonomiczne, które wzmocnią członków społeczności NEOS" mówi Mateusz Jarosiewicz.

"Naszym celem nie jest pokonanie starego systemu, ponieważ wierzymy, że ten wyeliminował się sam. Opieramy się na najnowszych technologiach i pasji członków społeczności. Korzystamy z naszych talentów i działamy w pełni transparentnie" - reklamuje założyciel ruchu.



Wśród najważniejszych celów społeczności możemy znaleźć m. in:

uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych, działanie przeciwko technologii 5G, wolność od przymusowych szczepień, doradztwo kariery i wewnętrzny rynek pracy, własna waluta i ekonomia.

Dzięki wsparciu NEOSu mają powstać nowoczesne gminy, miasta, a ostatecznie państwo polskie zarządzane oddolnie przez naród, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie rzetelnych informacji, a dzięki technologi Blockchain wszystko jest transparentne i jawne dla ogółu. Na poparcie idei i celu zostało zarejestrowane wiele prezentacji i dokładnych opisów realizowanej strategii użycia nowych technologii: https://neos.com.pl/edukacja-neos/

Ruch postuluje też:

zakładanie firm w technologii Blockchain

miasto z nowymi usługami dla użytkowników

głosowanie przez sieć

symulację scenariuszy rozwoju miast i zarządzanie miastem jak grą

a także export sprawdzonych rozwiązań.

Ruch jest założony i prowadzony przez wizjonera, dlatego postulaty dla Polski są miejscami bardzo radykalne, ale przedstawiają wiele trendów, na które warto zwrócić uwagę, m.in. upadek dolara, koncert mocarstw, walkę w domenie systemów teleinformatycznych, a także powstawanie cybernetycznej ekonomii państwa. Seria "Polska Przyszłości" na YouTube to omówienie 29 punktów kluczowych dla Polski po 2019 roku. WIZJA PRZYSZŁOŚCI NEOS



Po upadku dotychczasowych potęg światowych warto podjąć szereg działań z perspektywy NEOS, które założyciel zaprezentował w artykule: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/polska-2019-co-dalej-2019-04

NEOSi, bo tak nazywają siebie członkowie społeczności, zamierzają bronić się, i to w sposób zorganizowany, przed obostrzeniami wdrażanymi na podstawie rozkazów WHO i IMF. Jak dokładnie to ma wyglądać i co przedsięwzięli członkowie NEOS, tłumaczy Mateusz Jarosiewicz w jednym z odcinków swojego popularnego kanału z Porto w Portugalii: https://youtu.be/4i4LlyX2S8

Za granicą nawiązał on już kontakty z ekspertami (którzy potwierdzają twierdzenia głoszone przez członków NEOSu), ruchami sprzeciwu, oraz informatykami, którzy już mają technologie zastępujące struktury rządowe. Ruch wychodzi z komunikacją na cały świat po to by realizować i pilnować interesów swojej społeczności. Rozwiązania techniczne i ideologiczne NEOSu mogą służyć także innym narodowościom na poziomie miast i całych krajów.





Ulotki kolportowane przez członków ruchu tłumaczą, że maski nie chronią przed niczym, a prawo broni nas przed koniecznością ich noszenia: https://drive.google.com/file/d/1rsJMJWRtkP1ipSc36uAw4iJdHJJc4FYO/view



Aby dołączyć do ruchu, należy wejść do społeczności za pośrednictwem komunikatorów sieciowych, wykonać test zawodowy, założyć konto we własnym banku NEOSu i wykonać kilka zadań zw. z poznaniem kilku osób w NEOSie. Cała instrukcja dla nowych członków jest dostępna w formie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=ElGuZDo8RlY



Na stronie znajdziemy też zakładkę NEOSada, jest to budowana od podstaw ekologiczna osada, która ma być w założeniu niezależna od systemu, produkować własne jedzenie, prąd i łączyć ludzi równie niezależnych.



Ruch dorobił się też własnej piosenki pt. "Wolny Duch NEOS": https://www.youtube.com/watch?v=3TFrWjigpCM

