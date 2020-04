Polska w KRYZYSIE? NEOS Nowy System to Kreatywna Rewolucja!

Czym jest NEOS?

Film DOKUMENTALNY o NEOS: https://www.youtube.com/watch?v=Pv9zRPhG-xw

Kanał youtube Mateusza Jarosiewicza na którym Mateusz codziennie dzieli się newsami z NEOSu. https://www.youtube.com/channel/UCOV1DRiPFV4g-07gLpRkF-g



Grupa Neos Media na YT: https://www.youtube.com/channel/UCnjPdCZqGa97jqzHnMpglvA

W czasie gdy większość Polaków zainteresowanych polityką szuka swojej formacji, ja staram się mówić coraz głośniej o celu jaki powinien nam przyświecać (neOS) oraz o tym w jakiej sytuacji globalnej się znajdujemy (dedolaryzacja).

NeOS nowy system operacyjny dla Polski Należy stworzyć własny Internet niepodatny na centralną kontrolę (tzw. P2p) i własne zasady, odzyskać suwerenność technologiczną, co jest celem ruchu neOS i działań dyplomatycznych od kilku lat. Również priorytetowe jest stworzenie technologii dotyczącej dystrybucji i zarządzania finansami. A jest co dzielić, parytet polskiej waluty do samych surowców to co najmniej 700 bilionów zł. https://niss.org.pl/przeglad-najwazniejszych-wydarzen-tygodnia-neos/

NeOS nowy system operacyjny dla Polski. NeOS polega na zainspirowaniu i skoordynowaniu działań integracyjnych ośrodków naukowych i badawczych, kadr uniwersyteckich, infrastruktury parków technologicznych, biznesu oraz edukacji w stworzeniu i wdrożeniu na terenie Polski nowego systemu operacyjnego dla miast i wsi, którego integralną częścią jest m.in.: infrastruktura informatyczna, nowe urządzenia dostępowe, nowe środki rozliczeniowe, a także nowe środki i sposoby komunikacji.

Projekt powstawał w latach 2010-2018 jako odpowiedź na problemy społeczne zauważone w Polsce. Przez ten czas był on również lobbowany na różnych poziomach struktur administracyjnych lokalnych i centralnych, a także wśród licznych oddolnych organizacji. Wizja Polski po wprowadzeniu systemu neOS: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/neos-nowy-system-operacyjny-dla-polski-2019-02

Głosowanie przez iVoting ma uniemożliwiać jego fałszowanie. Każdy obywatel ma móc sprawdzić, czy jego głos został prawidłowo zaliczony. Jednocześnie system zapewnia pełną anonimowość i bezpieczeństwo głosowania. Twórcy chcą swoimi pomysłami – jak sami przyznają – udoskonalić demokrację i stworzyć w Polsce społeczeństwo obywatelskie. https://comparic.pl/czy-polska-zaglosuje-za-pomoca-blockchaina-ivoting-odslania-karty/



Nie da się rozwiązać problemu na poziomie na jakim powstał. Sama demokracja nie rozwiąże patologii 3RP! Rozwiązanie znajduje się na innym poziomie i nie każdy ma odwage nawet myślami tam sięgnąc. Jest to zupełnie nowa opowieść. Postarajmy się przebić przez podstawową narrację o "mniejszym i większym źle", "cholerze i rzerzączce", gdyż kłamstwem jest tworzenie iluzji wyboru. Nie o wybór przecież nam chodzi, tylko o lepszy świat, lepsze warunki naszego życia i samorealizacji.

Praca nad nimi jak najbardziej może przebiegać także na gruncie wspólnym i państwowym. Jednak musi być to NOWE państwo. I tak właśnie to jest istotą mojej propozycji: aby na gruncie obecnego ładu, przy wsparciu wysokich technologii i koncepcji adekwatnych dla współczesnego i przyszłego świata stworzyć Nowe Państwo Polskie.

Nie polin, nie IIRP.

Nowa Polska z nowym systemem operacyjnym. Z własną walutą, nowoczesną armią, pro-ludzkimi usługami świadczonymi przez profesjonalistów i wsparciu technologii działających dla DOBRA ludzi.

Mamy olbrzymi majątek w ziemi i przede wszystkim w naszych rodakach i ich talentach. Nie możemy pozwalać by był on marnotrawiony przez skrumpowanych błaznów.



Czas na zupełnie Nowe Państwo!

Przedstawiam także w kilku portalach listę konkretnych kroków od jakich należałoby zacząć jego wdrażanie. Co więcej prace te trwają już wielu lat. Obecnie są one już tylko wcielane w życie. #neOS #nowysystem #Polska

Działania przeciw technologii 5g

Ważnym projektem w NEOSie jest przeciwdziałanie powstawania przekaźników telekomunikacyjnych 5g w Polsce. Robimy to na wiele sposobów.

Ochrona przeciw szczepieniom

Nasza działalność jest narażona na sprzeciw pewnych organizacji przestępczych dlatego pracujemy nad profesjonalną ochroną naszych ludzi.

Straciłeś lub straciłaś pracę?

Wewnątrz NEOSu jest wielu przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi. Opowiedz o sobie i swojej działalności i wejdź na nowy świeży rynek pracy.

Doradca przyszłości

Jedną z podstawowych usług prowadzonych w NEOS jest wewnętrzny „Doradca Zawodowy” dzięki, któremu przebranżowienie się lub odnalezienie się na rynku pracy na nowo nie jest problemem.

Gra w życie

Gra w życie to mentalność ludzi, dla których codzienna agenda finansowo rządowa przestała mieć znaczenie. Działamy społecznie dla dobra ogólnego zyskując przy tym o wiele więcej.

Praca w NEOS

Wierzymy w to, że im więcej się dzielisz tym więcej zyskujesz. Na początku wiąże się to z pewnym ryzykiem i niedowieżaniem jednak energia projektu jest nośna a efekty pracy przy nim wspaniałe.