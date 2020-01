Play P4 przegrywa w sądzie. Afera na szczytach władzy.

W dniu 16.01.2020 doszło do kolejnej rozprawy w Najwyższym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie doszło do rozstrzygnięcia kolejnej sprawy na korzyść strony pozywającej spółkę P4. Sprawa dotyczy procederu nielegalnej rozbudowy stacji i narażania życia Polaków. Sędziowie określili jasno wymagania co do operatorów, zaniżających deklarowane moce emisji i pochylenie anten, by nie było konieczne badanie wpływu na środowisko. Legalizacja jednej stacji to koszt 400 tysięcy złotych + kary w wysokości 80 tysięcy złotych, co przekłada się na kwoty liczone w kilku miliardów złotych dla wszystkich nielegalnie zbudowanych i użytkowanych stacji spółki P4. Obecnie kierownictwo partii Prawo i Sprawiedliwość ma pełną świadomość tysięcy przestępstw, podobnie jak ministrowie Marek Zagórski, Łukasz Szumowski, prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie działania prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji mają za zadanie przykryć tą aferę wprowadzając m.in. opinie publiczną w błąd co do wpływu promieniowania wysokich częstotliwości na zdrowie ludzi i zwierząt. W efekcie podjętych decyzji i łamania prawa życie i zdrowie wszystkich roślin, ludzi i zwierząt na terenie RP jest zagrożone od 1.01.2020 r. od lat obywatele ponoszą uszczerbek na zdrowiu i majątku poprzez zatajanie prawdziwego oddziaływania fal elektromagnetycznych i rozbudowę stacji w strefach zamieszkania.