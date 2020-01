Stosowanie cenzury prewencyjnej przez Polską Agencję Prasową PAP

Podczas półtorej godziny odbyło się kilkanaście prelekcji poświęconych stosowania cenzury w poszczególnych obszarach. Organizatorem protestu był m.in. poseł na sejm VIII kadencji Robert Majka, który zaprezentował swoje interpelacje i złożone informacje prasowe, które zostały ocenzurowane przez PAP.

Dotyczyły one raportu o stanie państwa za lata 1989-2019, zarzutów karnych wobec prezes sądu najwyższego Małgorzaty Gersdorf, gwarancji bezpieczeństwa dla populacji od producentów i dostawców sprzętu do sieci tzw. 5G. Podniesiona została także kwestia pokrzywdzonych w aferze SKOK.

Spod siedziby PAP protestujący przeszli pod Pomnik Państwa Podziemnego i Armii Krajowej naprzeciwko Sejmu RP, gdzie odbyła się druga część protestu.

Łącznie w proteście wzięło udział od 200-250 osób, w Internecie w transmisji uczestniczyło 3 tyś osób na żywo.

Poseł Robert Majka złożył oświadczenie i pismo do prezesa Polskiej Agencji Prasowej Wojciecha Surmacza do wiadomości prezydenta i premiera z zawiadomieniem o łamaniu zapisu konstytucji i prawa prasowego:https://www.youtube.com/watch?v=v_wfnbfyGtU



Zapis filmowy wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=V0KW-YH9nzc