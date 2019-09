Koniec 5G w Sejmie

Od kilku miesięcy informujemy o nieprawidłowościach w procesie legislacyjnym przy tak zwanej Megaustawie zmieniającej m. in. prawo telekomunikacyjne. Przedstawiciele Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Wojciech Dobrzyński i Mateusz Jarosiewicz wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Prawo do Życia i innymi organizacjami ekologicznymi i obywatelskimi na komisjach sejmowych i senackich zgłaszali zapytania i zastrzeżenia do stanowionego prawa.



Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na konflikt interesów istniejący przy procedowaniu tej ustawy. Zysk korporacji to dziesiątki miliardów zł, w tym zwolnienie z opłat legalizacyjnych i kosztów utrzymania masztów od anteny, a wszystkie koszty rozwoju ich biznesu przeniesione zostały w Megaustawie na państwo. Być może ustawa ta została "kupiona", wiele na to wskazuje.



Po stronie rządowej i wśród przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego nie było widać żadnej refleksji i gotowości do prowadzenia uczciwych rozmów i negocjacji. Powstało w międzyczasie wiele dokumentów i opracowań, w tym raport Instytutu Medycyny Pracy poświęcony wpływowi fal mikrofalowych na zdrowie człowieka, a także ekspertyza Instytutu Spraw Obywatelskich i Pawła Wypychowskiego. Jednoznacznie pokazuje ona niezgodności z faktami publikacji Ministerstwa Cyfryzacji m.in. takich jak "Biała Księga - 5G".



Wnioski ekspertów są takie, że działanie tej ekipy rządzącej jest wymierzone w cyberbezpieczeństwo i suwerenność państwa polskiego i zdrowie i bezpieczeństwo oraz warunki bytowe Polaków.



W związku z tym jako sieć organizacji i osób indywidualnych przedstawiliśmy członkom Sejmowej Komisji Cyfryzacji zbiór sugerowanych paragrafów, które zostały złamane, z sugestią do podjęcia działań przez odpowiedzialne służby, zmierzających do podjęcia adekwatnych do czynu czynności, jeśli faktycznie miało miejsce "kupienie" tej ustawy. Dzisiaj jest ostatni moment, kiedy klub rządzący może ściągnąć tę ustawę z procedowania w Sejmie i uniknąć kompromitacji.



Mateusz Jarosiewicz neOS

Wojciech Dobrzyński Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prawo do Życia

Materiały filmowe